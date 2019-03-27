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Вибори президента України 2019

Вибори 2019: Зеленський відповів Вакарчуку, потроливши Тимошенко

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / pravda.com

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський разом зі своїми колегами з Кварталу 95 відповів на звернення Святослава Вакарчука та водночас потролив Юлію Тимошенко.

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук започаткував новий флешмоб у мережі із закликом #ГолосуймоНеПоПриколу. Судячи з усього, музикант і громадський діяч натякнув, що не варто віддавати свій голос на виборах за коміка та шоумена Володимира Зеленського.

Тут більше: Повне відеозвернення Вакарчука до українців

Реакція ЗЕ-кандидата не забарилася. На своїй сторінці в Instagram лідер Кварталу 95 опублікував фото з колегами-гумористами, на якому вони пародіюють знімок Юлії Тимошенко із сосисками на заправці.

"Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі", – підписав фото Зеленський, відповівши таким чином і на звернення Вакарчука.

Відзначимо, що нещодавно Юлія Тимошенко виклала на своїй сторінці відео з хот-догом, який вона так і не їла на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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