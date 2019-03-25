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Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
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Нове соціологічне опитування внесло зміни в рейтинг кандидатів у президенти України. Дізнайтеся, хто ж тепер має найбільше шансів виграти вибори 2019 за даними Київського міжнародного інституту соціології.
КМІС проводив опитування 2004 респондентів із 14 по 22 березня 2019 року в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, до 1,4% – для показників близьких до 5%.
Це цікаво: Попередній рейтинг кандидатів в президенти
Нові результати змінили розстановку сил в трійці рейтингу. Лідером президентської гонки залишається гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 32,1% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Другу позицію із 17,1% посідає чинний президент Петро Порошенко. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко: за неї готові проголосувати 12,5% респондентів.
Якщо порівняти ці дані із результатами опитування групи "Рейтинг", то позиція лідера рейтингів Зеленського посилилась, а Порошенко з Тимошенко помінялися місцями.
Рейтинг кандидатів на вибори 2019:
- Володимир Зеленський – 32,1%
- Петро Порошенко – 17,1%
- Юлія Тимошенко – 12,5%
- Юрій Бойко – 10,4%
- Анатолій Гриценко – 6,9%
- Олександр Вілкул – 5,7%
- Олег Ляшко – 5,2%
- Ігор Смешко – 4,4%
- Руслан Кошулинський – 1,2%
- Тарута Сергій – 1,2%
- Рейтинг інших кандидатів – менший ніж 1%.
При цьому 24,7% респондентів опитування не визначились, за кого вони голосуватимуть, 6% вирішили не брати участі у голосуванні, 2,5% – планують зіпсувати бюлетень.
Якщо ж буде другий тур виборів, то голоси можуть розподілитися так: Зеленський виграє у парі з Порошенком (43% проти 17,6%), Тимошенко (39,1% проти 20%) та Гриценком (37,7% проти 23,7%). Натомість лідерка Батьківщини тримає першість у парі з Порошенком (26,7% проти 18,4%), а Гриценко набирає більше за Порошенка (32% проти 17,6%) й Тимошенко (28,5% проти 22%).
На думку респондентів, найвищі шанси стати наступним президентом має Зеленський. Слідом за ним у рейтингу розташувався Порошенко та Тимошенко.
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