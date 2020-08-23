Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина" захворіла на коронавірус. Також відомо, що разом із нею підхопили COVID-19 й інші члени сім'ї. Розповідаємо, в якому вона стані.

Інформація про інфікування Юлії Тимошенко повідомило РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

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Наразі відомо, що крім лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, захворіли також інші члени її сім'ї – донька Євгенія, а також її чоловік Артур Чечоткін.

Пізніше інфікування Юлії Тимошенко підтвердила її прессекретар Марина Сорока на своїй сторінці в фейсбуці.

Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!, – написала вона.

Наразі невідомо, де та коли саме захворіла лідерка "Батьківщини".

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