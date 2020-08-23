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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня

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Новини про коронавірус в Україні / armeniasputnik

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 23 серпня: в Україні виявлено 104 958​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня - фото 421464
За попередню добу було зафіксовано 1987 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 104 958
Одужали 52 235​
Померли 2 2071

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 814) та у Львівській області (13 111). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 592

Волинська область

 5 102

Дніпропетровська область

 1 966

Донецька область

 1 234

Житомирська область

 2 821

Закарпатська область

 6 987

Запорізька область

 1 311

Івано-Франківська область

 7 805

Кіровоградська область

 764

Київ

 11 814

Київська область

 4 952

Львівська область

 13 111

Луганська область

 243

Миколаївська область

 981

Одеська область

 5 909

Полтавська область

 642

Рівненська область

 8 460

Сумська область

 1 165

Тернопільська область

 4 626

Харківська область

 7 493

Херсонська область

 334

Хмельницька область

 1 946

Чернівецька область

 8 926

Черкаська область

 1 286

Чернігівська область

 1 468

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-08-2020:

Захворіли 23 120 830
Одужали 14 842 382
Померли 802 693

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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