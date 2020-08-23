Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня

Новини про коронавірус в Україні / armeniasputnik

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 23 серпня: в Україні виявлено 104 958​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1987 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 500 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 159 185 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 104 958 Одужали 52 235​ Померли 2 2071

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (11 814) та у Львівській області (13 111). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 592 Волинська область 5 102 Дніпропетровська область 1 966 Донецька область 1 234 Житомирська область 2 821 Закарпатська область 6 987 Запорізька область 1 311 Івано-Франківська область 7 805 Кіровоградська область 764 Київ 11 814 Київська область 4 952 Львівська область 13 111 Луганська область 243 Миколаївська область 981 Одеська область 5 909 Полтавська область 642 Рівненська область 8 460 Сумська область 1 165 Тернопільська область 4 626 Харківська область 7 493 Херсонська область 334 Хмельницька область 1 946 Чернівецька область 8 926 Черкаська область 1 286 Чернігівська область 1 468

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-08-2020:

Захворіли 23 120 830 Одужали 14 842 382 Померли 802 693 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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