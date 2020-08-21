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Олена Зеленська у першому дописі після паузи розповіла про COVID-19 у себе і сина
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Перша леді України Олена Зеленська зробила перший допис після довгої паузи, пов'язаної із її захворюванням на COVID-19. У ньому дружина президента детально розповіла, як вона і її син перенесли коронавірус.
За словами Олени Зеленської, звістка про хворобу стала для неї повною несподіванкою: хоча не було жодних симптомів, черговий тест виявився позитивним.
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Відомо, що президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня.
Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі, – пояснила перша леді.
Також вона підтвердила інформацію, що їхній син таки хворів на COVID-19, хоча про це пресслужба президента змовчала. "Коли я була "на піку" хвороби (мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирило також має позитивний результат тесту. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури", – зазначила Зеленська.
При цьому вона поділилась, що симптоми в неї з'явились через два-три дні після встановленого діагнозу – виникла пневмонія:
Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп'ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним".
Насамкінець Олена Зеленська наголосила, що носить маску в публічних місцях, хоч і поборола хворобу, та закликає до цього всіх українців.
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