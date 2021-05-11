Юлія Саніна вперше показала себе в бікіні: гарячі фото

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала фанатів несподіваним контентом. Однак фоловери залишилися у захваті від Юлі!

Зірка не часто тішить шанувальників зухвалими фотографіями. Однак цей раз став винятком.

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У Instagram-stories артистка вперше показала свою фігуру в бікіні. Так, зірка розмістила відео, зроблене в готелі. На ньому співачка грайливо позує перед дзеркалом в сріблястому купальнику. Зірка засвітила стрункі ноги, сідниці і плоский живіт.

Що думають з цього приводу користувачі, поки невідомо. Ймовірно, шанувальники засипали Саніну позитивними реакціями. Відзначимо, раніше виконавиця розповідала, чому не публікує відверті фотографії. Мовляв, причина в тому, що у неї ревнивий чоловік.

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