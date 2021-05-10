Ірина Шейк позувала оголеною у новому відео: 18+

Супермодель Ірина Шейк, колишня кохана форварда Ювентуса Кріштіану Роналду, опублікувала нове відверте відео в інстаграмі. 35-річна дівчина знялася топлес в рекламі косметики.

Так, відома супермодель взяла участь в сексуальних зйомках. Результатами яких красуня поділилася з фоловерами.

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У ролику 35-річна Ірина еротично позувала топлес в одних чорних трусиках, прикривши груди рукою, демонструючи розкішну фігуру. Примітно, що в рекламі Шейк з'явилася без косметики, красиво змахуючи своїми волоссям. Шанувальники були в неабиякому захваті від відео Ірини, засипавши її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Роналду і Шейк були у стосунках з 2010 року по січень 2015. Зараз 35-річний португалець разом з іспанською моделлю Джорджиною Родрігес.

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