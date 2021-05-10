Модель Демі Роуз розхвилювала спокусливим образом (18+)

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити шанувальників пікантними кадрами. Цього разу красуня приміряла звабливий літній образ, від якого неможливо відвести погляд!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль у соцмережі Інстаграм, де має більше як 16 мільйонів прихильників. І це не дивно, адже красуня відрізняється від своїх типових колег-моделей, а також часто отримує порівняння з Селеною Гомес та Кім Кардашян. Все через вроду та апетитні форми, які дівчина зовсім не соромиться демонструвати.

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Це підтверджують і свіжі фото Демі, на яких вона вже повністю готова до літа та позує у жовтому бікіні з яскравим топом. Вбрання не лише нагадало про сонячну пору, а й підкреслило розкішну фігуру красуні. Як зазначили коментатори, зірка завжди має неймовірний вигляд:

Джерело фото: instagram.com/demirose

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