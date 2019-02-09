YUKO оригінально переспівала народну пісню у відборі Євробачення

Колектив YUKO вийшов на сцену півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019 з піснею "Галина гуляла". Це осучаснена версія народної композиції, що й спантеличило співачку Джамалу. І ось чому!

YUKO – гурт, який сформували фольклористка Юлія Юріна, яка, як виявилося, є громадянкою Росії, а також мультиінструменталіст Стас Корольов. Колектив не боїться експериментувати, доказом чого і є композиція "Галина гуляла".

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Виявилося, що ця пісня є народною. І для того, щоб вона отримала нове звучання, гурту необхідно було неабияк попрацювати. Співачка Джамала висловила своє захоплення ризикованим експериментом Юлії та Стаса, а також підкреслила, що правила Євробачення можуть стати на заваді їхньому виступу з цією піснею.

YUKO вразила усіх на Нацвідборі 2019

Зокрема, вона наголосила на тому, що у правилах чітко йдеться про те, що не можна використовувати вже готові пісні.

Дивитися онлайн виступ YUKO – GYLYNA GULIALA в Нацвідборі 2019:

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