Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн перший півфінал

Трансляція головного музичного конкурсу України – на Радіо МАКСИМУМ. Дивіться онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 та вболівайте за своїх фаворитів!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представлятиме Україну в Тель-Авіві. Конкурс стартує 9 лютого о 19.00. У першому півфіналі виступлять 8 учасників, однак за підсумками голосування суддів та глядачів до фіналу потраплять лише троє з них. Кому ж з виконавців це вдасться? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн півфінал 9-02-2019 на СТБ:

Учасники виступають у такому порядку:

The Hypnotunez – Hey LETAY – Мила моя VERA KEKELIA – WOW! ЦеШо – Hate YUKO – Galyna Guliala MARUV – Siren song Brunettes Shoot Blondes – Houston BAHROMA – Назавжди-Навсегда

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів – Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова.

Тут більше: Як голосувати за учасників Нацвідбору 2019