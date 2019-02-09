Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн перший півфінал

  • 1501
Пряма трансляція першого півфіналу Нацвідбору - фото 1
Пряма трансляція першого півфіналу Нацвідбору

Трансляція головного музичного конкурсу України – на Радіо МАКСИМУМ. Дивіться онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019 та вболівайте за своїх фаворитів!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представлятиме Україну в Тель-Авіві. Конкурс стартує 9 лютого о 19.00. У першому півфіналі виступлять 8 учасників, однак за підсумками голосування суддів та глядачів до фіналу потраплять лише троє з них. Кому ж з виконавців це вдасться? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн півфінал 9-02-2019 на СТБ:

Учасники виступають у такому порядку:

  1. The Hypnotunez – Hey
  2. LETAY – Мила моя
  3. VERA KEKELIA – WOW!
  4. ЦеШо – Hate
  5. YUKO – Galyna Guliala
  6. MARUV – Siren song
  7. Brunettes Shoot Blondes – Houston
  8. BAHROMA – Назавжди-Навсегда

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів – Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова.

Тут більше: Як голосувати за учасників Нацвідбору 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1193261
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз