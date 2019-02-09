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ЦеШо вразили суддів відбору на Євробачення 2019 провокаційним номером

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ТseSho виконали пісню Hаte - фото 1
ТseSho виконали пісню Hаte

Експериментальний гурт ЦеШо виступив у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019. Колектив показав шалений перформанс на сцені. Зацініть і ви!

ЦеШо – це лялькове кабаре, засновником якого є керівник гуртів Дахабраха, Dakh Daughters та NOVAOPERA Влад Троїцький. Усі колективі відомі своїми експериментами, і ЦеШо – не виняток.

Це цікаво: Онлайн трансляція першого півфіналу Нацвідбору 2019

У першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 музиканти виконали пісню "Hate" із глибоким соціальним підтекстом. У композиції йдеться про ненависть до всього, навіть до самого конкурсу та пісні. Таким чином виконавці виступили проти хейтерства, вкінці синглу додавши слово "Help". На сцені ЦеШо показали ефектний номер, який вразив і суддів, і глядачів. Джамала похвалила гурту за оригінальність, а от Андрій Данилко зазначив, що це більше шоу, а не музика. А як вам виступ?

Дивитися онлайн виступ ЦеШо – Hate в Нацвідборі 2019:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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