YUKO – Галина гуляла: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Гурт YUKO спробує підкорити Національний відбір на Євробачення 2019 з україномовним треком "Галина гуляла". Пісня ввійшла в новий альбом колективу і вже зачарувала шанувальників YUKO. Слухайте і ви!

На українській сцені YUKO тільки два роки, однак за цей час вони встигли випустити два альбоми та знайти свою аудиторію. Фольклористка Юлія Юріна і мультиінструменталіст Стас Корольов – резиденти музичного лейблу Masterskaya, тому не бояться експериментувати із народною та сучасною музикою.

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Для Нацвідбору на Євробачення 2019 артисти обрали пісню зі свого нового альбому "DURA" – "GALYNA GULIALA", яка є частиною концептуальної історії про дівчину, що розкрита в новій платівці. Зацініть!

Слухати онлайн пісню YUKO – GALYNA GULIALA на відбір Євробачення 2019:

"Ми вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Віримо, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можна добитися найвищих результатів", – поділилися музиканти.

Текст і слова пісні GALYNA GULIALA

Ой у лузі-лузі калина стояла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Ой да під калиной

Галина гуляла

Вона усіх хлопців

Та й причарувала

Ой да ні в одному

Нічого не шкодить

Ой да він до неї

Щовечора ходить

Ой ти дівчино

Лиця рум'яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого

Приспів:

Ой у лузі калина стояла

Галина гуляла

Ой у лузі, ой у лузі

Ой у лузі

Галина гуляла

Ой ти дівчино

Лиця рум'яного

Прийми мене на ніч

Ой да молодого

Ой та дівчина

Козака любила

Сама вранці стала

Його не збудила

Приспів (3).

YUKO

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