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Нацвідбір на Євробачення 2019

YUKO – Галина гуляла: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Гурт YUKO - фото 1
Гурт YUKO

Гурт YUKO спробує підкорити Національний відбір на Євробачення 2019 з україномовним треком "Галина гуляла". Пісня ввійшла в новий альбом колективу і вже зачарувала шанувальників YUKO. Слухайте і ви!

На українській сцені YUKO тільки два роки, однак за цей час вони встигли випустити два альбоми та знайти свою аудиторію. Фольклористка Юлія Юріна і мультиінструменталіст Стас Корольов – резиденти музичного лейблу Masterskaya, тому не бояться експериментувати із народною та сучасною музикою.

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Для Нацвідбору на Євробачення 2019 артисти обрали пісню зі свого нового альбому "DURA" – "GALYNA GULIALA", яка є частиною концептуальної історії про дівчину, що розкрита в новій платівці. Зацініть!

Слухати онлайн пісню YUKO – GALYNA GULIALA на відбір Євробачення 2019:

"Ми вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Віримо, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можна добитися найвищих результатів", – поділилися музиканти.

Текст і слова пісні GALYNA GULIALA

Ой у лузі-лузі калина стояла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Ой да під калиной
Галина гуляла
Вона усіх хлопців
Та й причарувала

Ой да ні в одному
Нічого не шкодить
Ой да він до неї
Щовечора ходить
Ой ти дівчино
Лиця рум'яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого

Приспів:

Ой у лузі калина стояла
Галина гуляла
Ой у лузі, ой у лузі
Ой у лузі
Галина гуляла

Ой ти дівчино
Лиця рум'яного
Прийми мене на ніч
Ой да молодого
Ой та дівчина
Козака любила
Сама вранці стала
Його не збудила

Приспів (3).

YUKO - фото 301915
YUKO

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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