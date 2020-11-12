Біллі Айліш прогулюється порожнім торговим центром у новому кліпі Therefore I Am

Здається, Біллі Айліш щось та й знає про карантин вихідного дня в Україні. Як інакше пояснити її новий кліп на пісню "Therefore I Am"? У ньому популярна співачка прогулюється зачиненим торговим центром. Щось таке нас очікує найближчими вихідними. Дивіться новий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Біллі Айліш потішила прихильників довгоочікуваним кліпом на пісню "Therefore I Am". У веселому ролику співачка розгулює зачиненим торговим центром Glendale Galleria.

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У розмові з Зейном Лоу на Apple Music 1 Біллі Айліш говорить про нову пісню: "Ви знаєте, що ця пісня дуже, дуже підходить для інтерпретації. Мені дуже цікаво подивитися, що люди отримують від цього, а також що вони відчувають, коли чують це. Я не знаю. Але так, це трохи підло. Я люблю це".

Продовжуючи розповідь про її майбутній новий альбом, написаний під час ізоляції, вона додає: "Це те, про що ми говорили протягом декількох місяців про те, наскільки цей рік був відстійним для багатьох людей... Не те щоб ми складали пісні про карантин, просто у нас інше мислення, ніж було б в іншому випадку. А так все і є. Це ефект метелика. Це якби ви не зробили цього три роки тому, можливо, ви б не зробили цього три роки по тому. Просто так воно і є. Водночас це, перш за все, найбільша відпустка в моєму житті. І тим більше, що все почалося років п'ять тому".

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У кінці кліпу Біллі втікає з торгового центру, коли чує охоронця, котрий наближається.

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