Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Біллі Айліш прогулюється порожнім торговим центром у новому кліпі Therefore I Am

  • 8
Біллі Айліш зняла новий кліп у порожньому торговому центрі - фото 1
Біллі Айліш зняла новий кліп у порожньому торговому центрі

Здається, Біллі Айліш щось та й знає про карантин вихідного дня в Україні. Як інакше пояснити її новий кліп на пісню "Therefore I Am"? У ньому популярна співачка прогулюється зачиненим торговим центром. Щось таке нас очікує найближчими вихідними. Дивіться новий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

Біллі Айліш потішила прихильників довгоочікуваним кліпом на пісню "Therefore I Am". У веселому ролику співачка розгулює зачиненим торговим центром Glendale Galleria.

Це цікаво: Кліп Біллі Айліш Bad Guy набрав понад мільярд переглядів на YouTube

У розмові з Зейном Лоу на Apple Music 1 Біллі Айліш говорить про нову пісню: "Ви знаєте, що ця пісня дуже, дуже підходить для інтерпретації. Мені дуже цікаво подивитися, що люди отримують від цього, а також що вони відчувають, коли чують це. Я не знаю. Але так, це трохи підло. Я люблю це".

Продовжуючи розповідь про її майбутній новий альбом, написаний під час ізоляції, вона додає: "Це те, про що ми говорили протягом декількох місяців про те, наскільки цей рік був відстійним для багатьох людей... Не те щоб ми складали пісні про карантин, просто у нас інше мислення, ніж було б в іншому випадку. А так все і є. Це ефект метелика. Це якби ви не зробили цього три роки тому, можливо, ви б не зробили цього три роки по тому. Просто так воно і є. Водночас це, перш за все, найбільша відпустка в моєму житті. І тим більше, що все почалося років п'ять тому".

Billie Eilish – Therefore I Am: дивіться довгоочікуваний кліп співачки

У кінці кліпу Біллі втікає з торгового центру, коли чує охоронця, котрий наближається.

Дивіться також: Дуа Ліпа та Angèle випустили зухвалий кліп на пісню Fever

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 805
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 356
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 1993
Загрузка...
Новини