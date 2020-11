Біллі Айліш розповіла, як знімався її новий кліп Therefore I am

Біллі Айліш розповіла про зйомки кліпу Therefore I am / gettyimages

Співачка Біллі Айліш розповіла, як створювався кліп на її новий сингл "Therefore I am". Вона стала гостем подкасту Apple Music і дала інтерв'ю діджею Зейну Лоу.

За словами співачки, з обладнання для зйомок використовували тільки iPhone. Самі зйомки вийшли випадково, а подібний досвід Біллі Айліш назвала "божевіллям".

Дивіться: Біллі Айліш прогулюється порожнім торговим центром у новому кліпі Therefore I Am

"Ми навіть не збиралися знімати відео на iPhone, – розповіла співачка. – Я просто бігала порожнім торговим центром Glendale Galleria, їла пончик і крендель. От і все. Це було рандомно, хаотично, без будь-якого плану. Але і дуже весело. Ми все зняли за один вечір. У нас майже не було знімальної групи".

За словами Біллі Айліш, взятися за створення нового альбому їй допоміг карантин. Якби розклад на 2020 рік не змінився з гастролями та виступами, у неї не вистачило б часу на нову платівку.

"Я почуваюся чудово, – поділилася дівчина. – Дуже рада, що у мене є можливість записувати нову музику. Пісні "Therefore I am" і "My Future" мені дуже подобаються, і мені хочеться, щоб всі якомога швидше почули мій новий альбом".

У лютому на Apple TV + з'явиться документальний фільм про співачку "Billie Eilish: The World's A Little Blurry", який зняв Р. Дж. Катлер – автор картини про американський Vogue "Вересневий номер".

Читайте також: Кліп Біллі Айліш Bad Guy набрав понад мільярд переглядів на YouTube