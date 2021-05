Your Power: дивіться новий кліп Біллі Айліш, в якому вона знялася з величезною змією

Американська співачка Біллі Айліш випустила кліп на трек "Your Power" з другого альбому Happier Than Ever. Його реліз запланований на 30 липня. Співачка заспівала про аб'юзивні стосунки з колишнім бойфрендом, який "зловживав своєю владою".

У кліпі Айліш одна сидить у пустелі у каліфорнійському місті Сімі-Веллі, а величезна анаконда обвивається навколо її шиї та починає душити. У сторіс в інстаграмі співачка виклала кілька фотографій зі змією на прізвисько Арчі та зізналася, що "обіймалася" з нею ще й у перервах між зйомками.

За словами співачки, "Your Power" – одна з найулюбленіших пісень, які вона коли-небудь писала.

"Я відчуваю себе дуже вразливою, публікуючи її, тому що вона близька моєму серцю", – сказала Айліш. Вона сподівається, що пісня зможе "надихнути на зміни", а люди будуть менше зловживати своєю владою.

Billie Eilish – Your Power, дивіться новий кліп співачки:

У коментарях користувачі припустили, що Айліш співає про стосунки з репером 7: AMP, якого сама співачка називала Q. Про стосунки Айліш з виконавцем стало відомо після виходу документального фільму Apple TV + "Світ трохи розмитий".

Уперше Q з'являється у кадрах, зроблених у кінці 2018 року, коли Айліш було 16 років. Однак через рік, перед лютневим концертом у Парижі у 2019 році, стосунки між закоханими зіпсувалися, а співачка зізналася, що відчувала себе "самотньою" і "нещасною" у День святого Валентина.

