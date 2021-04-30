На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Я подобаюсь тобі: дивіться ніжний кліп української співачки SHY
-
- 17
Співачка SHY, переможниця музичного проєкту Українська пісня 2020, представила свою нову відеороботу. Дивіться кліп на пісню "Я подобаюсь тобі" на Радіо МАКСИМУМ!
Кліп на композицію SHY "Я подобаюсь тобі" знімав режисер Юрій Двіжон. А сам процес зйомок відбувався у затишному грузинському місті Тбілісі. Вирушайте у маленьку подорож разом з талановитою співачкою!
Дивіться також: ТІНА КАРОЛЬ – КРАСИВО: дивіться новий кліп, у якому співачка постала в спокусливому образі
"Це відео, в усіх сенсах, зроблене з любов‘ю – руками моїх улюблених людей. У ньому ми показали колорит Тбілісі та його мешканців, їх щирість та відкритість до креативу, їх підтримку та глибоку симпатію до українців. Головним лозунгом відео, як і самої пісні "Я подобаюсь тобі", є прагнення ділитися своїми почуттями щиро, не приховуючи, без сорому і вагань говорити людям слова любові та добра", – розповіла співачка.
Я подобаюсь тобі – SHY, дивіться новий кліп співачки, знятий у Тбілісі:
Текст та слова пісні Я подобаюсь тобі
Відступи на крок назад,
Так видніше, бо з-під вій
Вислизає погляд твій,
Я втрачаю свій заряд...
Все неправда, денний сон...
Я рахую до п'яти,
Все! Скінчилось! Можна йти,
Розчинятись в горизонт...
Пливе з-під ніг розталий лід...
Мовчиш...
Приспів:
Я подобаюсь тобі!..
Хоч тобі це не до вподоби,
Крізь численні і марні спроби
Кожен погляд веде сюди!..
Я подобаюсь тобі!..
Я це знаю і не знаю,
Твої очі не залишають
Ні відбитків, ані слідів...
Я подобаюсь тобі, чи ні?..
Залишив мене одну
Зустрічати промені,
Навіть тут, на глибині,
Бачу сонце не плаву!..
Все неправда, денний сон
Наше місто розділив,
Вирушає твій вагон,
Та чому вертаєш ти?..
Пливе з-під ніг розталий сніг...
Мовчиш...
Приспів.
Іти! Я вправно тамую біль,
І може в одній із мрій
Ти знову мене згадаєш... (2 рази)
Я подобаюсь тобі!..
Приспів.
Співайте разом з SHY затишну пісню "Я подобаюсь тобі", а також не лінуйтеся поставити лайк під її новим кліпом!
Вам сподобається: Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
20:49Футуристичний снігохід часів Другої світової війни пустять з молотка
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
19:51Масаж стоп для здоров'я: як правильно робити
-
19:42Twenty One Pilots – Choker: дивіться новий кліп гурту на пісню з майбутнього альбому
-
19:23Романтика зашкалює: Джо Байден зірвав і подарував дружині кульбабку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:12Я подобаюсь тобі: дивіться ніжний кліп української співачки SHY
-
18:57Експерти підрахували, скільки грошей заробив Деніел Редкліфф за роль Гаррі Поттера
-
18:45Холостяк 11 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:22Цей фрукт може вберегти від переїдання на ніч
-
18:14Гороскоп на 1 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Імена для хлопчиків: повний список гарних та популярних імен
-
17:50Декстер: дивіться новий трейлер продовження популярного серіалу
-
17:43Єлизавета ІІ нагородила бренд секс-іграшок почесним знаком якості
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
17:12В Іспанії створити першу роботизовану руку для приготування паельї: відео
-
16:54Роналду хоче піти з Ювентуса: він доручив агенту знайти новий клуб
-
16:42Учені змогли за допомогою бактерій очистити воду від мікропластику
-
16:21Три важливих продукти, які допоможуть нормалізувати вагу
-
16:09Солодкоїжка: дивіться трейлер серіалу про хлопчика-оленятка від Netflix
-
16:00Імена для дівчаток у 2021 році: сильні, щасливі та гарні імена
-
15:49Рідкісний McLaren за 560 тисяч доларів згорів дотла на заправці: шокуючі фото
-
15:24Схудла Ребел Вілсон показала фото в білизні
-
15:00Погода в Україні на Великдень: прогноз на 2 травня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
12:204 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня
-
07:19Скільки хвилин на день необхідно приділяти ходьбі
- 29 квітня
-
20:21Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
-
17:43Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску
-
15:50ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
-
12:15Ума Турман святкує 51-річчя: нові фільми та серіали зі знаменитою акторкою
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 квітня
- 28 квітня
-
21:46ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
17:51iPhone тепер можна розблокувати, перебуваючи у масці: як увімкнути нову функцію
-
14:30День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б
-
12:15Пенелопа Крус святкує 47-річчя: нові фільми та серіали з популярною акторкою
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 квітня
-
07:19Представлено перший шикарний електромобіль з Лівану
- 27 квітня
-
21:45РЕАЛ МАДРИД ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:43Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+
-
14:50Музичні новинки квітня 2021: плейлист нових українських пісень
-
12:205 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 квітня
-
07:12Що приготувати на сніданок навесні
- 26 квітня
-
20:47Ситуації у стосунках, які не варто обговорювати з друзями