Я подобаюсь тобі: дивіться ніжний кліп української співачки SHY

Співачка SHY, переможниця музичного проєкту Українська пісня 2020, представила свою нову відеороботу. Дивіться кліп на пісню "Я подобаюсь тобі" на Радіо МАКСИМУМ!

Кліп на композицію SHY "Я подобаюсь тобі" знімав режисер Юрій Двіжон. А сам процес зйомок відбувався у затишному грузинському місті Тбілісі. Вирушайте у маленьку подорож разом з талановитою співачкою!

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"Це відео, в усіх сенсах, зроблене з любов‘ю – руками моїх улюблених людей. У ньому ми показали колорит Тбілісі та його мешканців, їх щирість та відкритість до креативу, їх підтримку та глибоку симпатію до українців. Головним лозунгом відео, як і самої пісні "Я подобаюсь тобі", є прагнення ділитися своїми почуттями щиро, не приховуючи, без сорому і вагань говорити людям слова любові та добра", – розповіла співачка.

Я подобаюсь тобі – SHY, дивіться новий кліп співачки, знятий у Тбілісі:

Текст та слова пісні Я подобаюсь тобі

Відступи на крок назад,

Так видніше, бо з-під вій

Вислизає погляд твій,

Я втрачаю свій заряд...

Все неправда, денний сон...

Я рахую до п'яти,

Все! Скінчилось! Можна йти,

Розчинятись в горизонт...

Пливе з-під ніг розталий лід...

Мовчиш...



Приспів:

Я подобаюсь тобі!..

Хоч тобі це не до вподоби,

Крізь численні і марні спроби

Кожен погляд веде сюди!..

Я подобаюсь тобі!..

Я це знаю і не знаю,

Твої очі не залишають

Ні відбитків, ані слідів...

Я подобаюсь тобі, чи ні?..



Залишив мене одну

Зустрічати промені,

Навіть тут, на глибині,

Бачу сонце не плаву!..

Все неправда, денний сон

Наше місто розділив,

Вирушає твій вагон,

Та чому вертаєш ти?..

Пливе з-під ніг розталий сніг...

Мовчиш...



Приспів.



Іти! Я вправно тамую біль,

І може в одній із мрій

Ти знову мене згадаєш... (2 рази)

Я подобаюсь тобі!..



Приспів.

Співайте разом з SHY затишну пісню "Я подобаюсь тобі", а також не лінуйтеся поставити лайк під її новим кліпом!

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