Twenty One Pilots – Choker: дивіться новий кліп гурту на пісню з майбутнього альбому

Гурт Twenty One Pilots випустив кліп на пісню "Choker". Це другий сингл з їх майбутнього альбому "Scaled and Icy", реліз якого запланований на 21 травня.

Зйомки відео пройшли у рідному місті музикантів – Коламбусі, штат Огайо. Режисером став Марк Ешлеман – творчий директор групи. Дивіться новий кліп на Радіо МАКСИМУМ!

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Twenty One Pilots – Choker, дивіться онлайн новий кліп гурту:

З нагоди виходу нового альбому – першого за 3 роки – Twenty One Pilots організовують онлайн-концерт. Він пройде у ніч з 21 на 22 травня о 3 ночі за київським часом. Артисти обіцяють виконати пісні різних років. Квитки на захід можна купити на сайті. Там шанувальники групи зможуть приєднатися до віртуальної препаті, яка занурить їх в атмосферу майбутнього концерту.

Лід-сингл платівки – "Shy Away" – побачив світ на початку квітня і через три тижні очолив радіочарт альтернативної музики. Попередня платівка дуету "Trench" вийшла у 2018 році та стала платиновою.

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