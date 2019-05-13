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YouPorn створив першу в світі віртуальну порнозірку

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На порнозірку вже можна підписатися в Instagram - фото 1
На порнозірку вже можна підписатися в Instagram

Сайт YouPorn і компанія Camasutra VR створили першу в світі віртуальну порноактрису, яку назвали Джеді Вейлс. Вона вже веде власний акаунт в Instagram і навіть встигла дати перше інтерв'ю.

Зараз мета Джеді – набрати мільйон підписників. Вона буде взаємодіяти з користувачами в соцмережах і на сайті Modelhub – там VR-порнозірка зможе відправляти відвертіші фото і відео.

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Я підніму YouPorn на абсолютно новий рівень технологій і індивідуальності, чого не змогла би зробити реальна людина. Я стану першою, хто буде спілкуватися з людьми і в сексуальному контексті, і ділитися своїм повсякденним життям – і все на звичайних соціальних платформах, – говорить Джеді.

Багато користувачів відзначили, що Вейлс – втілення всіх можливих стереотипів про жіночу сексуальність і більше схожа на Лару Крофт, ніж на реальну людину.

Користувачі вже порівняли її з Ларою Крофт - фото 327294

"Можливо, сама технологія революційна, але не образ Джеді", – пише Dazed.

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Джерело: papermag
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