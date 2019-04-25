Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)

Відомі порноактриси з'являються не лише у відвертих фільмах, а й активно ведуть особисті сторінки у соцмережах. Читайте далі, щоб дізнатися, що ж вони постять у своїх акаунтах.

Порноактори живуть звичайним життям і також мають сторінки в соціальних мережах. Ми вирішили подивитися, що саме вони публікують у своїх особистих профілях.

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Наталія Значенко / Red Fox

До 19 років Наталя займалася танцями, а в порноіндустрію подалася у 20 років – у 2011 році. Здебільшого вона знімається поодинці, з іншими дівчатами або в парі зі своїм молодим чоловіком.

У соціальних мережах Значенко часто репостить іронічні жарти, в тому числі про порнофільми, ділиться знімками з фотосесій, причому виступає і як фотограф, і як модель. Сама актриса, за її словами, порно не знімає: "Не порушувати закони країни, в якій я живу, – принципова позиція".

В особистому профілі Інстаграм Наталя публікує власні світлини – оголена, в еротичних образах, з подорожей та з буденного життя.

Валентина Лашкєєва / Gina Gerson

Ця актриса, відома як Джина Джерсон, – російська дівчина родом з міста Прокоп'євська, що розташований в Кемеровській області. З третього курсу вона почала працювати вебкам-моделлю, а потім отримала пропозицію знятися в порно й відразу погодилася. У 2012 році дівчину відрахували з Томського державного університету "за поведінку, яка ганьбить статус студента".

Зараз вона продовжує роботу в порноіндустрії в Європі. На сторінці ВК Валентини опубліковані кілька її відеоінтерв'ю і безліч фотографій в різних образах – від Снігуроньки до ельфа. На сторінці в Інстаграм дівчина ділиться з підписниками фотографіями з буденного життя – подорожі, їжа, робота, дозвілля.

Джуліана Фредеріко / Piper Perri

Джуліані скоро буде 24 роки, а виглядає вона як маленька дівчинка. Американка так виглядає завдяки її фізичним даним – світле волосся, маленькі груди, 145 см зросту та 37 кг ваги. Вона дебютувала в порноіндустрії у 2014 році. У першій сцені дівчина виконувала фут-фетиш для порносайту. Також Джуліана працювала з такими компаніями, як Bang Bros, Brazzers, Mofos, Reality Kings, Vivid, Lethal Hardcore, Elegant Angel, Kick Ass, Evil Angel і New Sensations.

У профілі акторки в мережі Інстаграм переважно знимки зі зйомок чи світських заходів. На особистій сторінці Джуліана збирає своє робоче портфоліо – гарячі фотографії в спокусливих образах та відвертих позах.

Ельза Джин

Ще одна мініатюрна порноактриса – Сапфір Ніколь Ховел – розпочала свою кар'єру у 2015 році. Вона закінчила середню школу в 16 років, в після того вступила здобувати вищу освіту в університеті Джорджа Мейсона. Дівчина планувала стати помічницею хірурга, проте після 18-роччя вирішила кинути навчання й дебютувати в порноіндустрії.

Сапфір знімається для таких студій як Third Degree Films, Blacked, Brazzers, Diabolic Video, Digital Sin, Girlfriends Films, Kick Ass, Mile High, Mofos, Twistys та інших. За даними на листопад 2018 року, вона знялася в 350 порнофільмах.

В мережі Інстаграм дівчина публікує свої оголені та спокусливі світлини в білизні.

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