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Тест-драйв автопілота від Pornhub: з'явився кадр з порно, знятого у Tesla

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Зняли порно у Tesla - фото 1
Зняли порно у Tesla / thenextweb

Популярний ресурс для дорослих. Pornhub опублікував скріншот першого порно, яке було зняте в електрокарі Tesla. Під час зйомок авто постійно рухалося на автопілоті.

Впродовж усієї поїздки машина рухалася на автопілоті, проте водій підстраховував автомобіль, тримаючи руку біля керма.

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Рух на дорозі був слабким, а водії проїжджаючих повз машину, не звертали увагу на те, що відбувається в салоні. Модель Тейлор Джексон і водій Tesla успішно закінчили пікантну поїздку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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