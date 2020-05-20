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Європейські краш-тести проводитимуть по-новому: що зміниться
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Європейська організація Euro NCAP анонсувала наймасштабніше оновлення протоколів тестування автомобілів за останнє десятиліття. До кінця року в програмі краш-тестів з'являться кілька нових випробувань, у тому числі імітація зіткнення компактної машини з більшою.
Головним нововведенням стане перехід від зіткнення зі зміщенням об перешкоду, що деформується (ODB) до удару об мобільний бар'єр з прогресивною деформацією (MPDB).
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У рамках нового тесту автомобіль на швидкості 50 кілометрів на годину направляють у бар'єр, встановлений на візку масою 1400 кілограмів, що рухається назустріч зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Перекриття становить 50 відсотків. Тест моделює зіткнення між піддослідною машиною і типовим сімейним автомобілем середнього розміру.
Нинішня програма краш-тестів Euro NCAP охоплює імітацію лобового зіткнення, бокового удару, а також наїзду ззаду; оцінку рівня захисту дітей-пасажирів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а також перевірку роботи різних електронних систем: обмежувача швидкості, функції екстреного гальмування і утримання в смузі.
Крім цього, в нових правилах з'явиться так званий тест для далеких пасажирів. Він включений у перелік не тільки для оцінки захисту водія при бічному ударі, а й ризику зіткнення з переднім пасажиром. Більше балів за випробування отримають автомобілі, обладнані центральною бічною подушкою безпеки – її вже встановлюють, наприклад, на Genesis GV80 і Volkswagen ID.3. За статистикою, частка вторинних ушкоджень, викликаних зіткненням водія і пасажира, становить 45 відсотків (дані Асоціація європейських автовиробників).
До того ж Euro NCAP ускладнить випробування систем автоматичного гальмування. Там з'являться тести, що імітують аварії на перехрестях, – і комплексів моніторингу стану водія. Так само організація почне оцінювати "поставарійну безпеку": роботу модулів виклику екстрених служб eCall, блокувальників дверних замків і також чи легко чи вибиратися з автомобіля після аварії.
Ще одним ключовим нововведенням стане манекен THOR-50M виробництва Humanetics, що імітує дорослого чоловіка "середнього розміру". Манекен чутливіший до різного роду впливів і забезпечений датчиками, реєструючими можливі пошкодження внутрішніх органів.
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