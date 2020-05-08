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Новий Jeep Wrangler з крахом провалив краш-тест

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Новий Jeep Wrangler перекидається під час зіткнення - фото 1
Новий Jeep Wrangler перекидається під час зіткнення

Страховий інститут дорожньої безпеки США (IIHS) провів краш-тести Jeep Wrangler нового покоління і виявив несподівану проблему: позашляховик не здатний встояти на чотирьох колесах при зіткненні з частковим перекриттям. Під час випробувань автомобіль двічі перекинувся.

У відео, опублікованому IIHS, показано, як Wrangler 2019 року врізається у нерухомий бар'єр з частковим перекриттям з боку водія, після чого завалюється на правий бік.

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Усього провели кілька аналогічних випробувань, і у двох випадках з трьох результат був однаковим – автомобіль перекидався.

Фахівці з безпеки присудили позашляховику два бали з чотирьох можливих, підкресливши, що перекидання підвищує ризик отримання травм і не є "прийнятним результатом лобового зіткнення". Крім того, у Wrangler відсутні бічні шторки безпеки.

Раніше Jeep Wrangler провалив краш-тести незалежної організації EuroNCAP, заробивши одну зірку з п'яти можливих. Позашляховику знизили оцінку через відсутність сучасних систем безпеки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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