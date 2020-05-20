Як не варто сидіти в машині: епічне відео

Не лише водії та пішоходи повинні дотримувати певних правил на дорозі, а й всі, хто сидить у салоні авто. Однак ця дівчина вирішила надто розслабитись під час поїздки та прославилась в мережі.

На платформі Reddit користувач з ніком WhooooshMeBaby поділився епічним відео з авто, яке стрімко набирає популярності. За короткий час допис оцінили понад 47 тисяч осіб, а ще більше як тисячу залишили коментарі.

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А все тому, що хлопець за кермом знімає, як у салоні розслаблено сидить його дівчина. Вона закинула ноги прямісінько на панель та зависла у смартфоні. Хто б міг подумати, що один різкий рух транспорту змусить її опинитись у місці, де й повинні були бути її ноги. Вочевидь, без допомоги сторонніх їй навряд чи вдасться вибратись з цієї пастки. Тому не рекомендуємо так сидіти в авто.

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