Європейська країна готова приймати туристів з березня: умови подорожі

Глава міністерства туризму республіки Саввас Періос заявив, що Кіпр відкриє кордони для туристів з 1 березня 2021 року. Мандрівники з 56 країн зможуть приїхати на Кіпр. У залежності від ситуації з коронавірусом у країні для туристів діятимуть різні правила.

Країни розділять на 3 групи – зелену, оранжеву і червону. Розповідаємо, до якої потрапила Україна та якими є умови в'їзду для туристів з нашої країни.

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До зеленої групи увійдуть всі держави Євросоюзу, в помаранчеву – країни Європейської економічної зони, Швейцарія та Велика Британія. У червоному списку будуть решта країн, у тому числі Україна.

Пасажирам з країн Євросоюзу не буде потрібно здавати тест на COVID-19. У туристів з помаранчевої та червоної зон його будуть запитувати перед посадкою. Також їм необхідно пройти повторне тестування відразу після прибуття на Кіпр.

Нагадаємо, що Шрі-Ланка відновлює в'їзний туризм. Вона відкрила небо для туристів з усіх країн: з 21 січня аеропорти стали приймати комерційні рейси. Через дев'ять місяців закриття кордонів, в країну почали прибувати десятки рейсів. Державна компанія Sri Lanka Tourism опублікувала Протоколи безпеки для туристів і приймаючої сторони. Також став відомий розширений список з 55 готелів, в яких можуть приймати іноземних туристів. Згідно з інструкцією, туристи зобов'язані перебувати на території готелю до 14 днів на "карантині" і виходити назовні не можна. При цьому за бажанням можна переселятися з одного готелю в інший без обмежень.

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