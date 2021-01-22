Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами

Шрі-Ланка відновлює в'їзний туризм. Однак перші 14 днів доведеться провести не виходячи за межі готелю.

Шрі-Ланка відкрила небо для туристів з усіх країн: з 21 січня аеропорти стали приймати комерційні рейси. Через дев'ять місяців закриття кордонів, в країну стали прибувати десятки рейсів.

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Державна компанія Sri Lanka Tourism опублікувала Протоколи безпеки для туристів і приймаючої сторони. Також став відомий розширений список з 55 готелів, в яких можуть приймати іноземних туристів. Згідно з інструкцією, туристи зобов'язані перебувати на території готелю до 14 днів на "карантині" і виходити назовні не можна. При цьому за бажанням можна переселятися з одного готелю в інший без обмежень.

З основних правил, які варто знати туристам, які прибувають на курорти острова в Індійському океані:

При в'їзді необхідний негативний ПЛР-тест, проведений за 96 годин до вильоту. Ще два ПЛР-тести мають пройти ті, хто прилітає на термін до 7 днів, 3 тести для більш "довгих" відпочивальників.

Кожен ПЛР-тест коштує 40 доларів, їх треба оплатити заздалегідь. Перший робитимуть перед заселенням в готель, другий через 5-7 днів відпочинку.

Візу оформляють онлайн. Перед подачею заяви необхідно мати підтверджене бронювання готелю і оплату ПЛР-тестів. Пізніше оформлення візи можна буде робити через мобільний додаток Sri Lanka Tourism.

Страховка для відпочинку на Шрі-Ланці має покривати всі медичні витрати, включаючи лікування COVID-19 на суму не менше 50 000 доларів.

Самостійні екскурсії як і раніше заборонені, як і самовільний вихід з території готелю до 14 днів перебування. При цьому мінімальна кількість днів, яке турист може відпочивати на острові не обмежена.

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