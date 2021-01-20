Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото

  • 13
Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото - фото 1

Мандрівниця провела зимові канікули на острові Занзібар і розповіла про сьогодення первісного світу, в якому живуть мешканці мальовничого острова.

За словами туристки, на курорті відсутні електростанції і виробництво, населення живе дуже скромно, виключно за рахунок туризму і риболовлі. "Рівень життя тут дуже низький, за межами готелів панує якщо не злидні, то бідність. Житло в селах убоге, глиняне, а побут аборигенів дуже скромний", – поділилася враженнями туристка.

До слова: Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі

Вона зазначила, що відчувала незручність за власне забезпечене життя і в зв'язку з цим за межі готелю вийшла всього кілька разів. Дівчина попередила іноземців бути уважними на Занзібарі, оскільки регіон вважається небезпечним. За її словами, "активного розбою немає, проте вкрасти те, що погано лежить, тут можуть".

При цьому в цілому курорт розрахований на заможних туристів: готелі пропонують комфортні умови, а також цілий перелік розваг і активностей – прогулянки на човнах, дайвінг, риболовлю, сафарі і екскурсійні програми.

Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото - фото 444044

Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото - фото 444045

Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото - фото 444046

Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото - фото 444047

Читайте також: В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити

Джерело: zen.yandex
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 347
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 593
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2224
Загрузка...
Новини