Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото

Мандрівниця провела зимові канікули на острові Занзібар і розповіла про сьогодення первісного світу, в якому живуть мешканці мальовничого острова.

За словами туристки, на курорті відсутні електростанції і виробництво, населення живе дуже скромно, виключно за рахунок туризму і риболовлі. "Рівень життя тут дуже низький, за межами готелів панує якщо не злидні, то бідність. Житло в селах убоге, глиняне, а побут аборигенів дуже скромний", – поділилася враженнями туристка.

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Вона зазначила, що відчувала незручність за власне забезпечене життя і в зв'язку з цим за межі готелю вийшла всього кілька разів. Дівчина попередила іноземців бути уважними на Занзібарі, оскільки регіон вважається небезпечним. За її словами, "активного розбою немає, проте вкрасти те, що погано лежить, тут можуть".

При цьому в цілому курорт розрахований на заможних туристів: готелі пропонують комфортні умови, а також цілий перелік розваг і активностей – прогулянки на човнах, дайвінг, риболовлю, сафарі і екскурсійні програми.

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