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В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити
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Ірландський безлюдний віддалений острів Грейт-Бласкет шукає двох доглядачів. Це можуть бути подружжя або друзі, яким потрібно буде жити на там з квітня по жовтень. Обов'язки – стежити за кав'ярнею і трьома туристичними котеджами.
На острові немає електрики і гарячої води. Взимку і восени він покинутий, але влітку сюди приїжджають туристи. Наглядачі повинні в цей час приймати гостей. У пікові місяці 2019 року Грейт-Бласкет відвідувало понад 400 осіб в день. Свіжу білизну, вугілля і продукти доглядачі отримуватимуть на пірсі. Все це доставляється з великої землі.
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Грейт-Бласкет був покинутий в 1954 році через відтік населення і через те, що влада не знала, як рятувати людей в разі надзвичайної ситуації.
Харчування та проживання на острові для доглядачів безкоштовне. Алкоголь і туалетні приналежності працівники оплачують самостійно. Зарплата обговорюється особисто.
Кандидати повинні вільно володіти англійською. Громадянам країн, що не входять до Євросоюзу, необхідна робоча віза. Роботодавці не покривають витрати до того моменту, поки доглядачі не сядуть на човен до Грейт-Бласкета. Тобто дорога до Ірландії – своїм коштом.
Подати заявку можна на офіційному сайті острова. Дедлайн – 22 січня. Перед заповненням форми кандидатам рекомендовано ознайомитися зі списком розділу FAQ.
Торік на вакансію претендувало близько 45 тисяч осіб. Роботу тоді отримала сімейна пара з Дубліна Анні Бірні і Еоїн Бойл.
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