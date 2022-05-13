Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу

Євробачення 2022 у розпалі, а вже 14 травня пройде фінал пісенного конкурсу, у якому за перемогу будуть боротись 25 учасників. До вашої уваги всі фіналісти та порядок їхніх виступів!

У Турині відбулися вже два півфінали Євробачення 2022, завдяки яким визначились назви 20 країн, що будуть змагатись за перемогу, передає Радіо MAXIMUM. До них приєднаються країни "Великої п'ятірки", серед яких і Італія, яка цьогоріч стала господарем конкурсу. Хто 14 травня буде вражати своїми шоу – читайте далі.

І ще: The Rasmus запалили глядачів Євробачення 2022 енергійним номером: дивіться відео виступу

Знайомтеся зі всіма фіналістами Євробачення в Італії та дивіться відео їхніх номерів у півфіналах.

Фінал Євробачення 2022

We Are Domi — Lights Off (Чехія) WRS — Llámame (Румунія) MARO – Saudade Saudade (Португалія) The Rasmus – Jezebel (Фінляндія) Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія) Alvan & Ahez – Fulenn (Франція) Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія) Rosa Linn – Snap (Вірменія) Mahmood & Blanco – Brividi (Італія) Chanel – SloMo (Іспанія) S10 – De Diepte (Нідерланди) Kalush Orchestra – Stefania (Україна) Malik Harris - Rockstars (Німеччина) Monika Liu – Sentimentai (Литва) Nadir Rustamli — Fade To Black (Азербайджан) érémie Makiese — Miss You (Бельгія) Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція) Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія) Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова) Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція) Sheldon Riley – Not The Same (Австралія) Sam Ryder – SPACE MAN (Велика Британія) Ochman — River (Польща) Konstrakta — In Corpore Sano (Сербія) STEFAN — Hope (Естонія)

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022, виступить в гранд-фіналі шоу під номером 12. Колектив вийде на сцену у першій половині концерту, про що стало відомо після жеребкування наприкінці другого півфіналу.

Читайте також: Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra: слухайте нове звучання Stefania