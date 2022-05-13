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війна Євробачення Kalush

Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу

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Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 - фото 1
Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 / Eurovisionworld

Євробачення 2022 у розпалі, а вже 14 травня пройде фінал пісенного конкурсу, у якому за перемогу будуть боротись 25 учасників. До вашої уваги всі фіналісти та порядок їхніх виступів!

У Турині відбулися вже два півфінали Євробачення 2022, завдяки яким визначились назви 20 країн, що будуть змагатись за перемогу, передає Радіо MAXIMUM. До них приєднаються країни "Великої п'ятірки", серед яких і Італія, яка цьогоріч стала господарем конкурсу. Хто 14 травня буде вражати своїми шоу – читайте далі.

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Знайомтеся зі всіма фіналістами Євробачення в Італії та дивіться відео їхніх номерів у півфіналах.

Фінал Євробачення 2022

  1. We Are Domi — Lights Off (Чехія)
  2. WRS — Llámame (Румунія)
  3. MARO – Saudade Saudade (Португалія)
  4. The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)
  5. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
  6. Alvan & Ahez – Fulenn (Франція)
  7. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
  8. Rosa Linn – Snap (Вірменія)
  9. Mahmood & Blanco – Brividi (Італія)
  10. Chanel – SloMo (Іспанія)
  11. S10 – De Diepte (Нідерланди)
  12. Kalush Orchestra – Stefania (Україна)
  13. Malik Harris - Rockstars (Німеччина)
  14. Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  15. Nadir Rustamli — Fade To Black (Азербайджан)
  16. érémie Makiese — Miss You (Бельгія)
  17. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
  18. Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
  19. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  20. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)
  21. Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)
  22. Sam Ryder – SPACE MAN (Велика Британія)
  23. Ochman — River (Польща)
  24. Konstrakta — In Corpore Sano (Сербія)
  25. STEFAN — Hope (Естонія)
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Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022, виступить в гранд-фіналі шоу під номером 12. Колектив вийде на сцену у першій половині концерту, про що стало відомо після жеребкування наприкінці другого півфіналу.

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