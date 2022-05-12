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The Rasmus запалили глядачів Євробачення 2022 енергійним номером: дивіться відео виступу

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The Rasmus запалили глядачів Євробачення 2022 енергійним номером: дивіться відео виступу - фото 1

В італійському Турині стартував другий півфінал Євробачення 2022. І відкрив сьогоднішній пісенний вечір легендарний гурт The Rasmus з піснею "Jezebel". Відео виступу дивіться онлайн на Радіо MAXIMUM.

Гідний рівень другого півфіналу цьогорічного Євробачення задав відомий гурт The Rasmus. Під №1 музиканти виступили на головній сцені Європи з запальним номером. Цього року на міжнародному конкурсі артисти представляють Фінляндію.

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Фронтмен гурту з'явився перед глядачами у яскравому жовтому плащі та з кулькою в руках – з відсилкою до хоррору "Воно". Ну і, звісно ж, без оголення нікуди – під час виступу Лаурі засвітив свій прес. Словом, рокери неабияк запалили публіку

The Rasmus – "Jezebel": відео виступу

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