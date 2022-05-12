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війна Євробачення Kalush

Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra: слухайте нове звучання Stefania

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Олександр Рибак - фото 1
Олександр Рибак / instagram

Пісня "Stefania" українського гурту Kalush Orchestra стала вірусною задовго до виступу українців у першому півфіналі Євробачення 2022. Її неодноразово переспівували різні зірки, а на цей раз мелодію хіта зіграв на скрипці й переможець міжнародного конкурсу 2009 року.

Так, Олександр Рибак, який у 2009 представляв на Євробаченні Норвегію і виборов тоді перемогу, звернув увагу на цьогорічну конкурсну пісню Kalush Orchestra. Трек "Stefania" припав йому до душі, і артист зіграв цей хіт на скрипці.

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На кадрах відео з Instagram Рибака видно, як він у студійній обстановці та домашньому образі виконав запальну пісню, яка стала символом боротьби за свободу українців у війні з Росією.

Мені подобається ця музика, – написав Олександр Рибак під роликом.

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