Євробачення 2022: де дивитись перший півфінал, у якому виступить Kalush Orchestra

Перший півфінал Євробачення 2022 відбудеться вже 10 травня, тому розповідаємо, де українці зможуть його переглянути та як проголосувати. Саме сьогодні під номером 6 виступатиме гурт Kalush Orchestra

10 травня у Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, на якому виступатиме і представник України гурту Kalush Orchestra з піснею "Stefania" під номером 6. Прямий ефір відбудеться о 22:00 і його можна буде побачити на різних платформах.

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Де дивитись Євробачення 2022:

Телебачення: телеканал UA: Культура (раніше всі трансляції конкурсу відбувались на UA: Перший), де коментуватиме конкурс. Також доступний у додатку Дія.

Радіо: Радіо Промінь

Інтернет:

Як голосувати на Євробаченні 2022:

Українці зможуть голосувати 10 травня за всіх учасників, окрім гурту Kalush. Під час прямого ефіру ведучі повідомлять, на який номер надсилати смс-повідомлення з цифрою країни, чий виступ найбільше сподобався.

Відзначимо, що півфінали Євробачення 2022 пройдуть 10 та 12 травня, а вже 14 травня можна буде оцінити фінал конкурсу.

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