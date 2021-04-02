Євробачення 2021 може пройти з глядачами, але їхня кількість буде обмеженою

Скільки глядачів зможуть бути в залі Євробачення 2021

Організатори міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" підтримали рішення влади Нідерландів дозволити глядачам бути присутніми на заході. Але варто відзначити, що їхня кількість буде строго обмеженою.

Про відповідну ініціативу повідомили на сайті Євробачення.

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Виконавчий директор "Євробачення" Мартін Остердаль розповів, що остаточне рішення про допуск глядачів організатори конкурсу приймуть у найближчі тижні.

"Здоров'я та безпека усіх присутніх на заході залишається нашим пріоритетом", – додав Остердаль.

За його словами, усі артисти дотримуватимуться суворого протоколу та не зможуть контактувати з глядачами.

За інформацією мовної компанія NOS, влада країни планує провести експеримент, щоб виявити безпечний спосіб проведення великих заходів з глядачами. На всіх дев'яти шоу "Євробачення" – шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі – одночасно зможуть бути присутніми до 3,5 тисячі глядачів. До скасування "Євробачення-2020" організатори очікували, що глядачів буде удвічі більше.

Нагадаємо, що раніше український гурт Go_A представив свій новий кліп та змінив текст пісні "ШУМ", яка лунатиме на Євробаченні 2021. Команда переробила популярну українську гаївку, щоб вона відповідала умовам пісенного конкурсу. Відзначимо, що на Євробаченні не дозволено виконувати народні пісні.

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