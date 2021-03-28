Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня

Перший місяць весни встиг потішити не лише сонячною погодою, а й музичними новинками, які вже встигли запам'ятатись слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за фінальний тиждень березня 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!

Прихід весни вже встиг подарувати порцію натхнення багатьох виконавцям, попри далеко не найтеплішу та безхмарну погоду. Тож фінальний тиждень березня приніс не лише сніг з дощем і трішки весняного настрою, а й порцію новеньких хітів, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.

Дізнавайте про новинки минулого тижня тут

Початок березня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Джастін Бібер, Lil Nas X, Демі Ловато, Тейлор Свіфт та інші. Вони точно подарують хороший настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень березня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

NF - STORY

Tate McRae - bad ones (Official Video)

Taylor Swift ft. Maren Morris - You All Over Me (From The Vault) (Official Lyric Video)

All Time Low: Once In A Lifetime [OFFICIAL VIDEO]

Dope Lemon - Hey You

Sub Urban - PATCHWERK (with Two Feet) [Official Music Video]

benny blanco & Gracie Abrams - Unlearn (Official Music Video)

AJR - World's Smallest Violin (Official Video)

Pink Sweat$ - At My Worst (feat. Kehlani) [Official Video]

Royal Blood - Limbo (Official Audio)

Isak Danielson - Feel My Love (Official Video)

don't tell me i'm pretty - faouzia

Grouplove - This Is The End [Official Music Video]

Hopsin - Alone With Me

Lana Del Rey - White Dress (Official Music Video)

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) (Official Video)

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Demi Lovato - Dancing With The Devil (Audio)

Jax - 90s Kids (Official Audio)

Jackson Wang - LMLY (Official Music Video)

Julia Michaels - All Your Exes (Official Lyric Video)

Anthony Ramos - Say Less (Official Audio Visualizer)

[MV] IU(아이유)_LILAC(라일락)

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