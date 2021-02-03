Євробачення 2021: в якому форматі пройде пісенний конкурс у Роттердамі

На офіційному сайті Євробачення з'явилося повідомлення від організаторів. У ньому зазначено, що у 2021 році популярний пісенний конкурс точно не відбудеться у традиційному форматі, але відмовлятися від нього ніхто не збирається.

Розповідаємо, яким буде пісенний конкурс Євробачення 2021, який пройде у нідерландському Роттердамі.

Вам сподобається: Маніфест музичного бачення наших предків: Go_A представили кліп на пісню ШУМ

"Євробачення обов'язково повернеться у травні цього року, попри пандемію, але в обставинах, що склалися, на жаль, провести його так, як ми звикли, неможливо, – заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердаль. – Ми вдячні за нові обіцянки та підтримку з боку влади Роттердама, а також за постійну підтримку усіх мовних компаній, які беруть участь у заході".

Тепер команда Євробачення займеться розглядом трьох можливих форматів проведення заходу, кожен з яких пов'язаний з коронавірусними обмеженнями. Перший має на увазі виступи артистів з дотриманням соціальної дистанції, скорочене число глядачів і журналістів. При другому виступи учасників будуть транслюватися у концертному залі Ahoy Arena для живої аудиторії, а при третьому конкурс повністю перейде в онлайн.



Наразі розглядають 3 сценарії проведення Євробачення у 2021 році в Роттердамі

Уже відомо, що півфінальні концерти Євробачення пройдуть 18 і 20 травня. Фінал заплановано на 22 травня. У ньому візьмуть участь 26 виконавців і колективів.

Нагадаємо, минулого літа Netflix випустив комедію про Євробачення з Віллом Ферреллом і Рейчел Макадамс у головних ролях. Вони зіграли ісландський поп-дует.

Читайте також: Скільки разів у серіалі ДРУЗІ улюблені герої пили каву: цікава інфографіка