Євробачення 2020 скасовано: коли відбудеться пісенний конкурс

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020, який мав відбутися у Роттердамі, скасовано через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомили організатори Євробачення, 65-ий пісенний конкурс проведуть у 2021 році. "Ми дуже пишаємося тим, що конкурс "Євробачення" безперебійно протягом останніх 64 років об'єднував людей, і ми, як мільйони глядачів по всьому світу, надзвичайно сумуємо, що він не може відбутися у травні 2020", – наголосили в Європейському мовнику. Однак пандемія коронавірусу COVID-2019 не залишила організаторам вибору, тому захід довелось скасувати.

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An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Організатори кілька тижнів вивчали альтернативні варіанти, щоб дозволити проведення пісенного конкурсу в 2020 році. Однак невизначеність, спричинена розповсюдженням COVID-19 по всій Європі, та обмеження, встановлені урядами країн-учасниць, зумовили таке рішення.

Відзначимо, що участь у Євробаченні 2020 мала взяти 41 країна. Представником України на конкурсі було обрано гурт Goa_A із піснею "Соловей". Найімовірніше, колектив збереже путівку на конкурс і в наступному році, та чи буде змінений конкурсний трек – поки що невідомо. Водночас організатори запевняють, що приймати Євробачення в 2021-му також буде Роттердам.

Додамо, що в цьогорічній країні-господарці Євробачення наразі зафіксовано 1705 випадків зараження коронавірусом, з них 43 – летальні. Через пандемію було скасовано й Чемпіонат Європи з футболу, деякі матчі якого повинні були відбутись у Нідерландах.

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