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Скільки буде тривати пандемія коронавірусу: прогноз учених
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Німецький Інститут Роберта Коха заявив, що пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями.
Глава інституту Лотар Вайлер заявив, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.
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Вайлер додав, що тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.
"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", – сказав Вайлер. Тим часом ВООЗ та інші медичні організації наполегливо рекомендують не торкатися обличчя руками, щоб захиститися від зараження коронавірусом. Особливо не чіпайте рот, ніс та очі, адже через слизову ви можете себе заразити. Читайте далі та дізнайтеся, як не торкатися обличчя, навіть якщо дуже хочеться.
Нагадуємо, як правильно мити руки:
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