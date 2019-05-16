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Євробачення 2019: зірка Голосу країни вразила своїм потужним виступом

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Srbuk виступила на сцені Євробачення 2019 - фото 1
Srbuk виступила на сцені Євробачення 2019

Вірменська співачка Србуі Саргсян, яка відома під сценічним іменем Sbruk, виступила у другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2019, який проходить у Тель-Авіві. Учасниця вразила потужним виступом, який не залишив нікого байдужим!

Представниця Вірменії на Євробаченні 2019 вийшла на сцену першою, але це ніяк не вплинуло на її виконання.

Дивіться: ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня

Учасниця заспівала пісню "Walking Out", текст якої написав актор, музикант, телеведучий і комік Гарік Папоян. Над постановкою працював Артур Манукян.

Надзвичайно потужний спів розбурхав глядачів, які з захопленням слухали композицію, яку виконувала тендітна Србуі.

Дивіться онлайн виступу Srbuk:

Ми ж нагадаємо, що Србуі Саргсян не лише прекрасна співачка з Вірменії, а й фіналістка вірменського шоу "X-фактор". Крім того, вона у 2018 році брала участь в українському Голосі країни, де посіла четверте місце.

Дивіться виступ Србуі Саргсян у фіналі шоу Голос країни:

Читайте також: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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