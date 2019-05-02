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Євробачення 2019: конкурсантів зобов'язали здати аналіз крові

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Євробачення 2019 - фото 1
Євробачення 2019 / ukranews

Цьогоріч ввели нове правило на пісенному конкурсі Євробачення, яке належить дотриматися усім учасникам. Всім виконавцям потрібно здати кров, щоб виступити на першості.

Учасників міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, яке в цьому році пройде в Тель-Авіві, зобов'язали здати аналіз крові. Таким чином організатори вирішили показати єдність усіх конкурсантів.

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Євробачення 2019: конкурсантів зобов'язали здати аналіз крові - фото 325185

Повідомляється, що здавати аналізи конкурсанти будуть для того, щоб організація, яка виступає спонсором конкурсу, могла визначити змішання національностей в кожному з них. Таким чином організатори проекту вирішили показати єдність всіх учасників пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення в цьому році пройде з 14 по 18 травня.

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Джерело: myseldon
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