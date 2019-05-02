Євробачення 2019: конкурсантів зобов'язали здати аналіз крові

Цьогоріч ввели нове правило на пісенному конкурсі Євробачення, яке належить дотриматися усім учасникам. Всім виконавцям потрібно здати кров, щоб виступити на першості.

Учасників міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, яке в цьому році пройде в Тель-Авіві, зобов'язали здати аналіз крові. Таким чином організатори вирішили показати єдність усіх конкурсантів.

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Повідомляється, що здавати аналізи конкурсанти будуть для того, щоб організація, яка виступає спонсором конкурсу, могла визначити змішання національностей в кожному з них. Таким чином організатори проекту вирішили показати єдність всіх учасників пісенного конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення в цьому році пройде з 14 по 18 травня.

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