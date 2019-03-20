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Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу

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Сцена Євробачення 2019 - фото 1
Сцена Євробачення 2019 / KAN

До Євробачення 2019, яке відбудеться у травні, вже почали готувати головну сцену. Організатори показали, де саме виступатимуть всі конкурсанти в Тель-Авіві.

До Євробачення 2019, яке відбудеться у травні, вже почали готувати головну сцену. Організатори показали, де саме виступатимуть всі конкурсанти в Тель-Авіві.

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Оргкомітет 64-го пісенного конкурсу Євробачення, яке пройде 14-18 травня у столиці Ізраїля Тель-Авіві, активно готуються до проведення масштабної події. Дизайнери встигли підготувати загальний образ концертного майданчика, на якому учасники будуть виступати. Відзначимо, що нова сцена – робота Флоріана Вейдера, який вже 5-й рік поспіль співпрацює з конкурсом.

Нагадаємо, що Євробачення 2019 пройде у травні: 14 травня перший півфінал, 16 травня – другий півфінал, 18 травня – фінал.

Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу - фото 315616

Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу - фото 315617

Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу - фото 315618

Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу - фото 315619

Євробачення 2019: як буде виглядати головна сцена конкурсу - фото 315620

Джерело всіх фото: KAN

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Джерело: eurovision.tv
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