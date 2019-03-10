На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
- 24
Гурт KAZKA на Нацвідборі на Євробачення 2019 на думку суддів став одним з лідерів шоу, а ось фанати назвали пісню молодого колективу провалом. Група прокоментувала невдачу на шоу і визнала свої помилки.
Артисти зізналися, що після шквалу критики вони стали більш відповідально ставитися до підготовки.
І ще: KAZKA показала, як насправді співає наживо: відеофакт
"Так, Джамала запропонувала заняття вокалом, і ми розглядаємо наші графіки. Оскільки у нас зараз європейський тур, то трошки важко. Немає часу взагалі, але я почала займатися сольфеджіо. Тепер я більше буду вивчати теорію", – зазначила солістка групи Олександра Зарицька.
Також вокалістка зазначила, що критика про те, що вона співала "повз ноти", не зовсім правильна. Причина, за її словами, в хвилюванні. "Я б не сказала, що там було повз, більше було проблем саме з хвилюванням, тому голос здавався невпевненим і від хвилювання він коливався в інтонуванні. Але це все досвід, і я думаю, що в наступному році ми хотіли би ще раз спробувати. Це не 100%, але ми б хотіли представляти Україну. І я зроблю все для того, щоб звучати ідеально", – заявила співачка.
Читайте також: KAZKA – Apart: виступ у відборі Євробачення 2019 розчарував мережу
-
21:19Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
20:18Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт
-
19:46Могилевська заінтригувала еротичними знімками з молодим співаком
-
19:12Як довгий сон на вихідних впливає на обмін речовин
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
18:43Леся Нікітюк зачарувала новим образом з яскравою помадою
-
18:11Україна виборола золото на чемпіонаті світу з біатлону
-
17:49Песик усміхнувся, коли дізнався, що його заберуть з притулку: відео
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
16:5010 тисяч кроків: чи справді корисно стільки ходити щодня
-
16:16Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону
-
15:52Як визначити нестачу води в організмі
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:50Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні
-
14:29Неймовірна жінка: Ніколь Шерзінгер вразила буденним фото
-
13:55Прощена неділя 2019: як просити вибачення і що не можна робити у цей день
-
13:24Як Tesla потролила хитрих гостей презентації Model Y: відеофакт
-
12:50Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують
-
12:274 причини випити чорний чай прямо зараз
-
11:51Найкрасивіша plus-size модель показала відверті фото у білизні (18+)
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
10:50У ДСНС оголосили попередження про погоду для українців
-
10:29Не для туристів: занедбані місця Португалії, які повертає природа
-
20:43KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
-
15:27Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:22Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути
-
08:31Шедеври фотомистецтва: National Geographic обрав кращі фото з Instagram
-
07:05Привітання з Днем ангела Тараса: побажання і картинки з іменинами
- 09 березня
-
21:23Волочкова відпочиває: Оля Полякова приголомшила фанатів трюком під кригою
-
19:31Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
-
17:32Як правильно їсти ананас: інструкція, яка вас вразить
-
15:15Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років
-
12:30З колою чи льодом: як правильно пити віскі
-
10:15Сучасний Тарас Шевченко: прикольні портрети українського генія
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 березня
- 08 березня
-
21:29Названі претенденти на звання Автомобіль року
-
21:00Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
16:58У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок
-
14:14Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
-
12:45Epolets – Казка: слухай нову пісню українського гурту
-
10:15Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
09:17Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 07 березня
-
22:22Челсі – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 2019
-
21:12Названо країни з найдешевшим мобільним інтернетом: Україна в ТОП-5
-
19:15Як зіпсувати перше побачення: інструкція
-
16:51Моделі 90-х: як змінилася спокуслива британка Кейт Мосс (18+)
-
15:32Челсі – Динамо: Шевченко назвав фаворита Ліги Європи