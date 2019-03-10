KAZKA вперше відповіла на критику виступу на Нацвідборі

Гурт KAZKA на Нацвідборі на Євробачення 2019 на думку суддів став одним з лідерів шоу, а ось фанати назвали пісню молодого колективу провалом. Група прокоментувала невдачу на шоу і визнала свої помилки.

Артисти зізналися, що після шквалу критики вони стали більш відповідально ставитися до підготовки.

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"Так, Джамала запропонувала заняття вокалом, і ми розглядаємо наші графіки. Оскільки у нас зараз європейський тур, то трошки важко. Немає часу взагалі, але я почала займатися сольфеджіо. Тепер я більше буду вивчати теорію", – зазначила солістка групи Олександра Зарицька.

Також вокалістка зазначила, що критика про те, що вона співала "повз ноти", не зовсім правильна. Причина, за її словами, в хвилюванні. "Я б не сказала, що там було повз, більше було проблем саме з хвилюванням, тому голос здавався невпевненим і від хвилювання він коливався в інтонуванні. Але це все досвід, і я думаю, що в наступному році ми хотіли би ще раз спробувати. Це не 100%, але ми б хотіли представляти Україну. І я зроблю все для того, щоб звучати ідеально", – заявила співачка.

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