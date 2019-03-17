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MARUV у Вечірньому Кварталі потролила суддів Нацвідбору: відео
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Співачка MARUV виступила на сцені Вечірнього Кварталу та взяла участь в одному з номерів, піджартувавши над ситуацією, яка склалась на Національному відборі на Євробачення 2019. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Переможниця Нацвідбору на Євробачення MARUV стала зіркою нового випуску Вечірнього Кварталу, де не лише показала свої вокальні уміння, а й взяла участь в одній зі сценок. За сюжетом, Анна прийшла в гості до родини хлопця, у якій домовились не підіймати тему політики. Сім'я удала, що не знає співачку, однак кілька незручних моментів все ж їх видали.
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Сама ж MARUV потролила відбір на Євробачення, зазначивши, що не любить, коли вона стоїть, а троє людей сидять та ставлять дурні питання. До того ж, зірка додала, що більше не з'явиться на конкурсах, адже боїться перемогти. У свою чергу актори Кварталу відзначили, що на Нацвідборі перемогла "якась стриптизерка", а також промайнули жарти про Крим, відмову інших виконавців та договір.
Дивіться епізод з MARUV у Вечірньому Кварталі онлайн:
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