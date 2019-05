Переможець Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на фінал конкурсу

Фінал Євробачення 2019 у Тель-Авіві пройде вже 18 травня, а за перше місце боротимуться 26 представників різних країн. Дізнавайтеся ставки та прогноз букмекерів на переможців!

Букмекери роблять прогноз на переможця Євробачення на основі репетицій конкурсантів, а також беручи до уваги попередні результати та сам виступ країни-учасниці у півфіналах. Перший півфінал 14 травня обрав 10 найкращих, а другий півфінал 16 травня. Відзначимо, що конкуренцію їм також складуть країна-господар Ізраїль, а також країни "Великої п'ятірки", які заснували конкурс.

Це цікаво: Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі

Отож, у фіналі свої виступи покажуть представники таких країн: Північна Македонія, Нідерланди, Албанія, Швеція, Росія, Азербайджан, Данія, Норвегія, Швейцарія, Мальта, Греція, Білорусь, Сербія, Кіпр, Естонія, Чехія, Австралія, Ісландія, Сан Марино, Словенія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Ізраїль та Італія.

Прогноз на фінал Євробачення 2019

У фіналі конкурсу виступлять 26 учасників. Ось хто, на думку букмекерів, переможе 18 травня:

Букмекери пророкують перемогу представнику Нідерландів Duncan Laurence з піснею Arcade.

На другій позиції опинилась Австралія та Kate Miller-Heidke - Zero Gravity.

Третю позначку посідає музикант зі Швеції John Lundvik з композицією Too Late for Love.

ТОП-4 фаворитів фіналу закриває Швейцарія та Luca Hänni - She Got Me.

П'ятірку лідерів замикає Азербайджан та Chingiz з треком Truth.

Дивіться також: Фаворит Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (Нідерланди) зачарував своїм виступом