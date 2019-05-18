Євробачення 2019 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу

У Тель- Авів стартує фінал Євробачення 2019, за перемогу в якому змагаються 26 учасників. Дивіться онлайн трансляцію конкурсу та вболівайте за свого фаворита!

Євробачення 2019 на фінішній прямій! Уже 18 травня в Тель-Авіві стартує фінал конкурсу, у якому за перемогу борються 26 співаків. Двадцять із них отримали путівку в фінал після результатів голосування в двох півфіналах, ще шестеро – представники Великої п'ятірки та країни-господині шоу – здобули це право автоматично.

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Отож, фінал Євробачення 2019 розпочнеться о 22:00, а переможець конкурсу стане відомий близько 2 години у ніч на 19 травня. Дізнайтеся, хто ж отримає почесне звання та скляний мікрофон?

Євробачення 2019 – онлайн трансляція: дивитись фінал 18-05-2019

Нагадаємо, що на думку букмекерів фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Усе вирішить голосування національного журі та глядачів країн-учасниць. При цьому Україна не має права голосувати, оскільки не бере участь у цьогорічногому шоу.

Онлайн трансляція фіналу українською мовою:

Порядок виступів у фіналі Євробачення 2019

Мальта: Мікела Паче – "Chameleon" Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë" Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend" Німеччина: S!sters – Sister Росія: Сергій Лазарєв – "Scream" Данія: Leonora – "Love Is Forever" Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na" Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud" Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love" Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi" Кіпр: Tamta – "Replay" Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade" Греція: Katerine Duska – "Better Love" Ізраїль: Kobi Marimi – Home Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky" Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra" Естонія: Victor Crone – "Storm" Білорусь: ZENA – "Like It" Азербайджан: Чингіз – "Truth" Франція: Bilal Hassani – Roi Італія: Mahmood – Soldi Сербія: Nevene Božović – "Kruna" Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me" Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity" Іспанія: Miki – La Venda

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