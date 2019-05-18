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Євробачення 2019 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу

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Євробачення 2019 - фото 1
Євробачення 2019 / gettyimages

У Тель- Авів стартує фінал Євробачення 2019, за перемогу в якому змагаються 26 учасників. Дивіться онлайн трансляцію конкурсу та вболівайте за свого фаворита!

Євробачення 2019 на фінішній прямій! Уже 18 травня в Тель-Авіві стартує фінал конкурсу, у якому за перемогу борються 26 співаків. Двадцять із них отримали путівку в фінал після результатів голосування в двох півфіналах, ще шестеро – представники Великої п'ятірки та країни-господині шоу – здобули це право автоматично.

Це цікаво: Google спрогнозував переможця Євробачення 2019

Отож, фінал Євробачення 2019 розпочнеться о 22:00, а переможець конкурсу стане відомий близько 2 години у ніч на 19 травня. Дізнайтеся, хто ж отримає почесне звання та скляний мікрофон?

Євробачення 2019 – онлайн трансляція: дивитись фінал 18-05-2019

Нагадаємо, що на думку букмекерів фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Усе вирішить голосування національного журі та глядачів країн-учасниць. При цьому Україна не має права голосувати, оскільки не бере участь у цьогорічногому шоу.

Онлайн трансляція фіналу українською мовою:

Порядок виступів у фіналі Євробачення 2019

  1. Мальта: Мікела Паче – "Chameleon"
  2. Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë"
  3. Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend"
  4. Німеччина: S!sters – Sister
  5. Росія: Сергій Лазарєв – "Scream"
  6. Данія: Leonora – "Love Is Forever"
  7. Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na"
  8. Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud"
  9. Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love"
  10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi"
  11. Кіпр: Tamta – "Replay"
  12. Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade"
  13. Греція: Katerine Duska – "Better Love"
  14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home
  15. Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky"
  16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
  17. Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra"
  18. Естонія: Victor Crone – "Storm"
  19. Білорусь: ZENA – "Like It"
  20. Азербайджан: Чингіз – "Truth"
  21. Франція: Bilal Hassani – Roi
  22. Італія: Mahmood – Soldi
  23. Сербія: Nevene Božović – "Kruna"
  24. Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me"
  25. Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity"
  26. Іспанія: Miki – La Venda

Читайте також: Прогноз та ставки букмекерів на переможця Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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