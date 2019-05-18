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Євробачення 2019 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
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У Тель- Авів стартує фінал Євробачення 2019, за перемогу в якому змагаються 26 учасників. Дивіться онлайн трансляцію конкурсу та вболівайте за свого фаворита!
Євробачення 2019 на фінішній прямій! Уже 18 травня в Тель-Авіві стартує фінал конкурсу, у якому за перемогу борються 26 співаків. Двадцять із них отримали путівку в фінал після результатів голосування в двох півфіналах, ще шестеро – представники Великої п'ятірки та країни-господині шоу – здобули це право автоматично.
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Отож, фінал Євробачення 2019 розпочнеться о 22:00, а переможець конкурсу стане відомий близько 2 години у ніч на 19 травня. Дізнайтеся, хто ж отримає почесне звання та скляний мікрофон?
Євробачення 2019 – онлайн трансляція: дивитись фінал 18-05-2019
Нагадаємо, що на думку букмекерів фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Усе вирішить голосування національного журі та глядачів країн-учасниць. При цьому Україна не має права голосувати, оскільки не бере участь у цьогорічногому шоу.
Онлайн трансляція фіналу українською мовою:
Порядок виступів у фіналі Євробачення 2019
- Мальта: Мікела Паче – "Chameleon"
- Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë"
- Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend"
- Німеччина: S!sters – Sister
- Росія: Сергій Лазарєв – "Scream"
- Данія: Leonora – "Love Is Forever"
- Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na"
- Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud"
- Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love"
- Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi"
- Кіпр: Tamta – "Replay"
- Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade"
- Греція: Katerine Duska – "Better Love"
- Ізраїль: Kobi Marimi – Home
- Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky"
- Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
- Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra"
- Естонія: Victor Crone – "Storm"
- Білорусь: ZENA – "Like It"
- Азербайджан: Чингіз – "Truth"
- Франція: Bilal Hassani – Roi
- Італія: Mahmood – Soldi
- Сербія: Nevene Božović – "Kruna"
- Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me"
- Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity"
- Іспанія: Miki – La Venda
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