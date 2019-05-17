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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі

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Ведучі Євробачення 2019 - фото 1
Ведучі Євробачення 2019 / gettyimages

Другий півфінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 18 артистів, відбувся 16 травня. Глядачі та журі країн-учасниць шоу обрало учасників, які пройшли у фінал конкурсу. До вашої уваги результати голосування!

Євробачення 2019 підходить до завершення. На сцені Тель-Авіва виступили вже відбулися два півфінали, тож у конкурсі залишилися найсильніші. Першу десятку фіналістів ми дізналися 14 травня, а 16-го стали відомі імена ще десяти щасливчиків.

Це цікаво: Хто пройшов у фінал Євробачення 2019 після 1 півфіналу

Учасникам Євробачення потрібно було здобути максимальну кількість балів від членів національного журі країн та глядачів 41 країн. Україна, нагадаємо, цьогоріч не має права голосувати, оскільки ми не беремо участь у конкурсі.

Результати голосування: 2 півфінал 16 травня

Друга десятка фіналістів Євробачення-2019: - фото 328057
Друга десятка фіналістів Євробачення-2019:

Хто пройшов у фінал Євробачення 2019

  • Північна Македонія: Тамара Тодевська – Proud
  • Албанія: Йоніда Малічі – Ktheju tokë
  • Нідерланди: Дункан Лоуренс – Arcade

Азербайджан: Чингіз – Truth

  • Данія: Leonora – Love Is Forever
  • Швейцарія: Лука Хенні – She Got Me
  • Мальта: Мікела Паче – Chameleon
  • Швеція: Джон Лундвік – Too Late for Love
  • Росія: Сергей Лазарєв – Scream
  • Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky

Не пройшли далі Молдова, Ірландія, Латвія, Румунія, Австрія, Хорватія, Литва, Вірменія. Відзначимо, що у фінал Євробачення 18 травня автоматично потраплять учасники від країн Великої п'ятірки та представник країни-господині конкурсу:

  • Ізраїль: Kobi Marimi – Home
  • Італія: Mahmood – Soldi
  • Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
  • Іспанія: Miki – La Venda
  • Франція: Bilal Hassani – Roi
  • Німеччина: S!sters – Sister

Дивіться також: Фаворит Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (Нідерланди) зачарував своїм виступом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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