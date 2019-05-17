Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі

Другий півфінал Євробачення 2019, у якому за перемогу змагалися 18 артистів, відбувся 16 травня. Глядачі та журі країн-учасниць шоу обрало учасників, які пройшли у фінал конкурсу. До вашої уваги результати голосування!

Євробачення 2019 підходить до завершення. На сцені Тель-Авіва виступили вже відбулися два півфінали, тож у конкурсі залишилися найсильніші. Першу десятку фіналістів ми дізналися 14 травня, а 16-го стали відомі імена ще десяти щасливчиків.

Це цікаво: Хто пройшов у фінал Євробачення 2019 після 1 півфіналу

Учасникам Євробачення потрібно було здобути максимальну кількість балів від членів національного журі країн та глядачів 41 країн. Україна, нагадаємо, цьогоріч не має права голосувати, оскільки ми не беремо участь у конкурсі.

Результати голосування: 2 півфінал 16 травня

Друга десятка фіналістів Євробачення-2019:

Хто пройшов у фінал Євробачення 2019

Північна Македонія: Тамара Тодевська – Proud

Албанія: Йоніда Малічі – Ktheju tokë

Нідерланди: Дункан Лоуренс – Arcade

Азербайджан: Чингіз – Truth

Данія: Leonora – Love Is Forever

Швейцарія: Лука Хенні – She Got Me

Мальта: Мікела Паче – Chameleon

Швеція: Джон Лундвік – Too Late for Love

Росія: Сергей Лазарєв – Scream

Норвегія: KEiiNO – Spirit in the Sky

Не пройшли далі Молдова, Ірландія, Латвія, Румунія, Австрія, Хорватія, Литва, Вірменія. Відзначимо, що у фінал Євробачення 18 травня автоматично потраплять учасники від країн Великої п'ятірки та представник країни-господині конкурсу:

Ізраїль: Kobi Marimi – Home

Італія: Mahmood – Soldi

Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

Іспанія: Miki – La Venda

Франція: Bilal Hassani – Roi

Німеччина: S!sters – Sister

Дивіться також: Фаворит Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (Нідерланди) зачарував своїм виступом