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Фаворит Євробачення 2019 Дункан Лоуренс (Нідерланди) зачарував своїм виступом

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Дункан Лоуренс зачарував глядачів Євробачення 2019 - фото 1
Дункан Лоуренс зачарував глядачів Євробачення 2019

У другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2019 виступив представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Учасника букмекери вважають претендентом на перше місце. Дивіться виступ співака, який зачаровує з перших же секунд.

Дункан Лоуренс у другому півфіналі Євробачення 2019 виконав пісню "Arcade". Зауважимо, що на сцені він був один, граючи під час виступу на фортепіано.

І ще: Дивитися 2 півфінал ЄВРОБАЧЕННЯ 16 травня 2019

Глядачі зустріли представника Нідерландів гучними оплесками та часу до часу засипали його оваціями під час виступу. Відсутність постановки або інших відволікаючих моментів дозволила повністю зануритися у виконання композиції, насолоджуючись піснею сповна.

Дункан Лоуренс - Arcade: дивитися онлайн відео виступу 16-05-2019

Сам же Дункан Лоуренс почав свою кар'єру у Рок Академії у Тілбурзі. Там він грав у низці шкільних музичних колективів. Саму ж Академію Дункан закінчив у 2017 році.

Дивіться також: Євробачення 2019: як виступив Сергій Лазарєв у другому півфіналі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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