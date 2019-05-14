Євробачення 2019: прогноз і ставки букмекерів на перший півфінал

Євробачення 2019 стартує у Тель-Авіві вже 14 травня. Перший півфінал стане яскравим шоу, у якому за путівку до фіналу поборються 17 учасників. Дізнайтеся ставки та прогноз букмекерів на переможців!

Букмекери роблять прогноз на переможця Євробачення на основі репетицій конкурсантів, а також беручи до уваги попередні результати країни-учасниці.

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14 травня у першому півфіналі Євробачення 2019 за вихід у фінал позмагаються 17 артистів. Україна також мала виступати в цей день, однак переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася їхати в Тель-Авів після гучного скандалу.

Отож, у першому півфіналі свою конкурсну пісню заспівають представники Словенії, Сербії, Фінляндії, Естонії, Білорусі, Португалії, Чехії, Сан-Марино, Чорногорії, Ісландії, Грузії, Австралії, Бельгії, Кіпру, Польщі, Угорщини та Греції.

Прогноз на 1 півфінал Євробачення 2019

Із 17 учасників першого півфіналу далі пройдуть тільки 10 співаків. Їх визначать за результатами голосування суддів та глядачів. Україна, нагадаємо, голосувати цьогоріч не буде.

Ось хто, на думку букмекерів, переможе 14 травня:

Лідирує у рейтингу представниця Греції Katerine Duska з піснею "Better Love".

Другу сходинку рейтингу букмекери віддають співачці Tamta з Кіпру.

ТОП-трійку фаворитів замикає Австралія, яку представляє Kate Miller-Heidke.

Четверту позицію прогнозують гурту Hatari з Ісландії, який став відкриттям конкурсу.

На п'ятій сходинці розташувався представник Угорщини Joci Pápai.

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