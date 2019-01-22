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Епатажна MARUV замінить TAYANNA у відборі на Євробачення 2019
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Українська група MARUV візьме участь у Національному відборі на Євробачення 2019. Саме вони замінять вакантне місце TAYANNA, яка несподівано покинула конкурс. Дізнайтеся усі деталі!
За словами музичного продюсера Нацвідбору на Євробачення 2019 Руслана Квінти, організатори вирішили дати путівку в півфінал саме колективу MARUV.
Тут більше: Чому TAYANNA сенсаційно покинула Нацвідбір 2019
Відзначимо, що MARUV стали справжнім проривом українській музиці, хоча їхні роботи здобули більшу популярність за кордном. Зокрема, епатажний кліп гурту "Drunk Groove" зібрав понад 79 мільйонів разів, а сам хіт очолював вітчизняні і світові музичні чарти. З якою піснею MARUV виступлять на Нацвідборі – стане відомо найближчим часом.
Дивитися онлайн кліп MARUV & BOOSIN – Drunk Groove:
MARUV з'явилися в шоу-бізнесі 2013 року. Засновницею і солісткою гурту є Анна Корсун. Раніше дівчина співала в групі "The Pringlez", яка у 2016 році вже брала участь у Національному відборі на Євробачення. Їм вдалося пройти в півфінал.
Дивитися онлайн виступ Pringlez – Easy To Love у Нацвідборі 2016:
Також в 2014 році артистка брала участь у проекті "Голос Країни".
З 2018 року Анна Корсун виступає сольно під псевдонімом MARUV. Як ви оцінюєте її шанси у конкурсі?
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