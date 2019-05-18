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Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал конкурсу онлайн

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дивитися фінал Євробачення 2019 - фото 1
дивитися фінал Євробачення 2019

Фінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться у суботу, 18 травня. Дізнайтеся, коли та де дивіться онлайн-трансляцію фіналу на Радіо МАКСИМУМ!

Пісенний конкурс Євробачення 2019 цьогоріч відбувається в Ізраїлі. Тель-Авів гостинно приймає відвідувачів Євробачення у виставковому центрі "Ізраїльський центр ярмарків".

І ще: Євробачення 2019: стало відомо, чи виступить Мадонна у фіналі

  • Дата: 18.05.2019
  • Коли: 22:00
  • Місце проведення: Тель-Авів
  • На якому каналі трансляція в Україні: СТБ, UA Перший
  • Де дивитися онлайн: на сайті Радіо МАКСИМУМ



Відзначимо, що фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Ім'я переможця конкурсу ми дізнаємося вже 18 травня: пряму трансляцію шоу дивіться на сайті Радіо МАКСИМУМ о 22:00.

У фіналі конкурсу змагатимуться 26 країн-учасниць.

Порядок виступів учасників у Фіналі Євробачення 2019

1. Мальта: Мікела Паче – "Chameleon"

2. Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë"

3. Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend"

4. Німеччина: S!sters – Sister

5. Росія: Сергій Лазарєв – "Scream"

6. Данія: Leonora – "Love Is Forever"

7. Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na"

8. Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud"

9. Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love"

10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi"

11. Кіпр: Tamta – "Replay"

12. Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade"

13. Греція: Katerine Duska – "Better Love"

14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home

15. Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky"

16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

17. Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra"

18. Естонія: Victor Crone – "Storm"

19. Білорусь: ZENA – "Like It"

20. Азербайджан: Чингіз – "Truth"

21. Франція: Bilal Hassani – Roi

22. Італія: Mahmood – Soldi

23. Сербія: Nevene Božović – "Kruna"

24. Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me"

25. Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity"

26. Іспанія: Miki – La Venda

До теми: Прогноз та ставки букмекерів на переможця Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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