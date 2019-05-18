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Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал конкурсу онлайн
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Фінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться у суботу, 18 травня. Дізнайтеся, коли та де дивіться онлайн-трансляцію фіналу на Радіо МАКСИМУМ!
Пісенний конкурс Євробачення 2019 цьогоріч відбувається в Ізраїлі. Тель-Авів гостинно приймає відвідувачів Євробачення у виставковому центрі "Ізраїльський центр ярмарків".
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- Дата: 18.05.2019
- Коли: 22:00
- Місце проведення: Тель-Авів
- На якому каналі трансляція в Україні: СТБ, UA Перший
- Де дивитися онлайн: на сайті Радіо МАКСИМУМ
Відзначимо, що фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Ім'я переможця конкурсу ми дізнаємося вже 18 травня: пряму трансляцію шоу дивіться на сайті Радіо МАКСИМУМ о 22:00.
У фіналі конкурсу змагатимуться 26 країн-учасниць.
Порядок виступів учасників у Фіналі Євробачення 2019
1. Мальта: Мікела Паче – "Chameleon"
2. Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë"
3. Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend"
4. Німеччина: S!sters – Sister
5. Росія: Сергій Лазарєв – "Scream"
6. Данія: Leonora – "Love Is Forever"
7. Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na"
8. Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud"
9. Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love"
10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi"
11. Кіпр: Tamta – "Replay"
12. Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade"
13. Греція: Katerine Duska – "Better Love"
14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home
15. Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky"
16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us
17. Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra"
18. Естонія: Victor Crone – "Storm"
19. Білорусь: ZENA – "Like It"
20. Азербайджан: Чингіз – "Truth"
21. Франція: Bilal Hassani – Roi
22. Італія: Mahmood – Soldi
23. Сербія: Nevene Božović – "Kruna"
24. Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me"
25. Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity"
26. Іспанія: Miki – La Venda
До теми: Прогноз та ставки букмекерів на переможця Євробачення 2019
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