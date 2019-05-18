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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця

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Представник Франції Bilal Hassani - фото 1
Представник Франції Bilal Hassani / FRANCK DUBRAY / OUEST-FRANCE

Фінал Євробачення 2019 пройде вже 18 травня у Тель-Авіві, і навіть Google зробив власний прогноз на переможця. У компанії оцінили активність пошукових запитів та визначили основних фаворитів.

У Google не залишились осторонь престижного пісенного конкурсу Євробачення 2019. Вже третій рік поспіль у компанії діляться власними прогнозами щодо фаворитів. У 2017 система точно передбачила переможця, а от у 2018 першу позицію зайняв один із улюбленців інтернет-аудиторії. Хто ж у 2019 році отримає перемогу на Євробаченні 2019 за версією Google?

Це цікаво: Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня

Так виглядають прогнози Google, якби країнам давали бали за пошуковою активністю конкурентів з інших держав:

  1. Франція: Bilal Hassani – Roi
  2. Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra
  3. Росія: Сергій Лазарєв – Scream
  4. Нідерланди: Дункан Лоуренс – Arcade
  5. Білорусь: ZENA – Like It
Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця - фото 328336

Відзначається, що інтернет-пошук не має значної передбачувальної сили, адже ви не можете спрогнозувати вибори чи спортивні заходи на основі того, що шукають люди. Однак Євробачення – це особливий випадок, адже пошук справді сильно збігається із результати конкурсу. І для цього є дві причини.

По-перше, люди заходять в мережу, щоб знайти інформацію про виконавців та пісні, які їм до вподоби. Так не роблять з тими, хто їх не подобається, приміром, як з політиками, коли користувачі шукають інформацію про скандали. По-друге, люди мають пряму можливість вплинути на результати конкурсу через систему телеголосування.

Відзначимо, що фаворитами Євробачення 2019 на думку букмекерів вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Ім'я переможця конкурсу ми дізнаємося вже 18 травня: пряму трансляцію шоу дивіться на сайті Радіо МАКСИМУМ о 22:00. Пишіть у коментарях, за кого вболіваєте ви!

Читайте також: Прогноз та ставки букмекерів на переможця Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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