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Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня

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Ось хто пройшов у фінал Євробачення 2019 - фото 1
Ось хто пройшов у фінал Євробачення 2019 / gettyimages

Євробачення 2019 на фінішній прямій! Уже в суботу, 18 травня, відбудеться фінал конкурсу, у якому за перемогу позмагаються 26 учасників. До вашої уваги всі фіналісти та порядок їхніх виступів!

У Тель-Авіві відгриміли два півфінали Євробачення 2019, за результатами яких стали відомі імена двадцяти фіналістів конкурсу. При цьому автоматично пройшли у фінал представники Великої п'ятірки та учасник від країни-господині. Організатори вже визначили порядок виступів 18 травня.

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Знайомтеся зі всіма фіналістами та дивіться відео їхніх номерів у півфіналах.

Фінал Євробачення 2019

1. Мальта: Мікела Паче – "Chameleon"

2. Албанія: Йоніда Малічі – "Ktheju tokë"

3. Чехія: Lake Malawi – "Friend Of A Friend"

4. Німеччина: S!sters – Sister

5. Росія: Сергій Лазарєв – "Scream"

6. Данія: Leonora – "Love Is Forever"

7. Сан-Марино: Serhat – "Say Na Na Na"

8. Північна Македонія: Тамара Тодевска – "Proud"

9. Швеція: Джон Лундвік – "Too Late for Love"

10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – "Sebi"

11. Кіпр: Tamta – "Replay"

12. Нідерланди: Дункан Лоуренс – "Arcade"

13. Греція: Katerine Duska – "Better Love"

14. Ізраїль: Kobi Marimi – Home

15. Норвегія: KEiiNO – "Spirit in the Sky"

16. Великобританія: Michael Rice – Bigger Than Us

17. Ісландія: Hatari – "Hatrið mun sigra"

18. Естонія: Victor Crone – "Storm"

19. Білорусь: ZENA – "Like It"

20. Азербайджан: Чингіз – "Truth"

21. Франція: Bilal Hassani – Roi

22. Італія: Mahmood – Soldi

23. Сербія: Nevene Božović – "Kruna"

24. Швейцарія: Лука Хенні – "She Got Me"

25. Австралія: Kate Miller-Heidke – "Zero Gravity"

26. Іспанія: Miki – La Venda

Відзначимо, що фаворитами Євробачення 2019 вважаються представники Нідерландів, Австралія та Швеції. Ім'я переможця конкурсу ми дізнаємося вже 18 травня: пряму трансляцію шоу дивіться на сайті Радіо МАКСИМУМ о 22:00. Пишіть у коментарях, за кого вболіваєте ви!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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